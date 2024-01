Controlli di Capodanno ad Aprilia: denunciato un uomo ubriaco alla guida

Controllo straordinario del territorio a cavallo dal 31 dicembre e il primo gennaio ad Aprilia da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale attraverso l’impegnò del personale delle stazioni locali. L’obiettivo era quello di garantire la prevenzione e repressione dei reati in genere. Alla fine delle attività di controllo i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, un cittadino

rumeno classe ’84 residente ad Aprilia. Nello stesso contesto pattuglie dipendenti delle

Stazioni Norm hanno controllato 77 mezzi e 89 persone. Due autovetture sono state

sottoposte a fermo amministrativo poiché sprovviste di copertura assicurativa.