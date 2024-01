Disagi e cancellazioni sulla linea ferroviaria per Nettuno e i Castelli Romani a causa dell’investimento di una donna, intorno alle 8 di questa mattina, sui binari tra la stazione di Roma Termini e quella della Casilina.

Sul posto per le indagini gli agenti della polizia ferroviaria di Roma in attesa delle disposizioni del magistrato. A travolgere la donna, che secondo una prima ricostruzione, ha scavalcato la recinsione per poi sdraiarsi sui binari, il treno regionale Roma-Nettuno. Intanto, per i pendolari delle tratte ferroviarie verso i Castelli, Nettuno, Latina e Napoli si prospetta una giornata nera. Già si contano ritardi fino a 120 minuti. A rischio cancellazione soprattutto i treni regionali. Trenitalia fa sapere che i treni Intercity possono subire limitazioni di percorso e ritardi, mentre treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.