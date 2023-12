Gli esplode un petardo tra le mani alla stazione di Nettuno, grave un 40enne

Un 40enne di Nettuno ha perso tre dita a causa dell’esplosione di un petardo. Il drammatico episodio il 23 dicembre alla stazione di Nettuno. Il 40enne ha acceso un petardo e lo ha lanciato lontano da se ma il petardo non è esploso. Quando si è quindi avvicinato all’ordigno per prenderlo il gli è esploso in mano. Sul posto, in brevissimo, gli operatori del 118. Il 40enne è stato stabilizzato al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio e subito trasferito al San Camillo di Roma. Sul luogo dell’esplosione il personale della volante del commissariato di polizia di Anzio.