Pregiudicato di Lecce arrestato a Pomezia: dovrà scontare 20 anni

Il pregiudicato originario di Lecce in Puglia, il 61enne Roberto Nisi, che risulta affiliato al clan della Sacra Corona Unita Nisi-Briganti, è stato arrestato nella giornata di ieri ieri, 13 dicembre, in zona Torvaianica sul litorale di Pomezia, dal personale della Squadra Mobile di Lecce.

L’uomo era ricercato e risultava irreperibile da novembre, ed è stato arrestato mentre faceva la spesa in un supermercato.

Dovrà scontare un cumulo di pene per oltre 20 anni di reclusione, per i reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed armi.