Più parcheggi ad Ardea, la sentenza del Tar cambia i piani del Comune

“Il parcheggio ad Ardea si farà”. E’ il verdetto del Tar del Lazio, che da ragione alla società immobiliare che ha presentato ricorso rispetto alle decisioni del Comune. I giudici del tribunale amministrativo hanno ordinato al Comune rutulo di mettere in pratica i piani urbanistici e realizzare l’area di sosta e a pagare 1.500 euro di spese legali.

Nel 2013 il Comune di Ardea “ha disatteso la richiesta di riqualificazione urbanistica di un terreno di proprietà del ricorrente, privo di destinazione urbanistica per l’intervenuta decadenza dei vincoli su di esso imposti”.

Invece i giudici osservano che “nel caso in esame la destinazione della zona a parcheggi è realizzabile esclusivamente con interventi ad iniziativa pubblica, comportando quindi l’imposizione di tale destinazione. In sostanza, la destinazione “F/10 Parcheggio” impressa dal PRG all’area della ricorrente ha natura sostanzialmente espropriativa (così da comportare la decadenza quinquennale del vincolo)”.