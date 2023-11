Rifiuti in fiamme via Valli di Santa Lucia ad Ardea, arrivano i Vigili del fuoco

Rifiuti in fiamme ad Ardea in zona Salzare. Intorno alle 15 di oggi si è levata una alta e densa colonna di fumo nero da via Valli di Santa Lucia in un vasto terreno incolto. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, la 22 e l’AB34 per spegnere le fiamme prima che il rogo si possa propagare su altri cumuli. Il timore più grande è legato al tipo di rifiuti che stanno bruciando, immettendo nell’aria sostanze nocive. Sulla questione è ancora tutto da chiarire. Intanto il fumo si sta propagando sulle case e le zone residenziali limitrofe creando allarme tra i cittadini. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco raccoglieranno gli elementi per determinare la natura del rogo e il suo impatto sull’ambiente e sull’aria.

Purtroppo, la cava tra i colli marini e via Monti di santa lucia è tristemente nota per l’abbandono di rifiuti e non è la prima volta che qualche sconsiderato appicca un’incendio per bonificare la zona.