Puzza di spazzatura in via Valle Palombara ad Anzio: la denuncia

Un agosto nero per i residenti di via Valle Palomba ad Anzio tra spazzatura disseminata su tutta la strada e l’insopportabile puzza dei rifiuti. Sì, una situazione inaccetabile “portata all’esasperazione perché tra i sacchi gettati sul ciglio della strada ci sono anche rifiuti organici che con il caldo di questa estate hanno reso l’aria irrespirabile”. Così descrive la situazione un gruppo di residenti della zona arrivati al punto di “non poter fare una passeggiata con i bambini tanto è forte l’odore”.

Ci sono dei precedenti: “Più di un mese di silenzio, adesso basta”.

“Sono mesi che qualche incivile viene a buttare la sua spazzatura a ridosso di una zona verde molto ampia in cui ci sono anche asini e un cavallo. Uno spazio, anche se inaccessibile che fa sentire noi residenti un po’ fortunati e che rende la nostra passeggiata con il cane o con i bambini più rilassante.

Qualcuno, senza entrare nel merito di termini meritatamente più canzonieri, da mesi getta ogni tipo di rifiuti. Abbiamo iniziato con scarpe, gratta e vinci stracciati, vestiti, giocattoli per bambini. La situazione è passata in sordina finché non sono iniziate a comparire sacchi di indifferenziata. Qualche pulizia c’è stata, fortunatamente, gli operatori Aet, rendendosi conto dello schifo, hanno pulito la zona. A luglio poi è iniziato il peggio: oltre ai sacchi di indifferenziata sono arrivati anche i sacchi con all’interno pannolini e bucce di anguria che con il caldo che ha fatto, hanno emanato un odore che ha pervaso tutta la strada. Nessuno è intervenuto. Per nostra fortuna in quel periodo ha fatto qualche giorno di pioggia che ha pulito un po’ la strada. Qualche giorno fa è ricominciato l’inferno: sacchetti di organico, aperti dagli animali selvatici e sparsi per tutta la strada. Il caldo torrido sul cibo in decomposizione ovunque ha creato un odore insopportabile che si sente solo a passare con la macchina, figuriamoci a piedi. In via di valle Palomba non si può più fare una passeggiata.

Sappiamo i tanti impegni della Polizia Locale di Anzio, ma speriamo con tutto il cuore che il responsabile di questo gesto venga beccato e sanzionato per tutto il disagio che sta creando ai cittadini. Questo ‘sporco’ si deve rendere conto che sta etichettando un’intera comunità con la sua spazzatura.

Infine, teniamo solo ad aggiungere che proprio dove questa persona va a gettare i rifiuti, c’è un campo incolto dove si diverte a lanciare i sacchi. Ad inizio estate, proprio nel canneto c’è stato un proliferare di zanzare, rospi, topi e altri animali. Prima che questi pochi metri quadrati sviluppano la fauna e la flora della foresta Amazzonica, non è il caso di rintracciare il proprietario per pulirlo?” così concludono i cittadini con una lettera inviata alla nostra redazione.