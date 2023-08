Ventenne accoltellato da due coetanei ai giardinetti del Turcotto ad Anzio

Un ventenne nordafricano è stato accoltellato ieri sera ai giardinetti del Turcotto ad Anzio, da due coetanei della stessa nazionalità. Non si ferma la scia di aggressioni e violenza tra i comuni di Anzio e Nettuno. Le forze dell’ordine non hanno avuto tregua, sul Litorale, in questi giorni di fine estate. Il giovane, colpito con una lama a seguito di un litigio, ha raggiunto la strada tenendosi il fianco, per chiedere aiuto. Infine è stato soccorso dai passanti che hanno chiesto l’intervento di un mezzo del 118 che ha preso in carico il giovane e lo ha portato d’urgenza in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.