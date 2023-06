Festa del 2 giugno. Nettuno, il Corteo e il coro dei bambini incantano i presenti

Un’organizzazione. Alle 11 le autorità si sono date appuntamento in prossimità del Belvedere, a largo Bruno Buozzi, per ilpartito dalla sede dell’Associazione Artiglieri d’Italia.Il, le autorità civili e militari, i cittadini, le Associazioni combattentistiche e i bambini delle scuole dell’IC Nettuno II Scuola dell’Infanzia Santa Maria Goretti, Scuola Primaria Fratelli Grimm e Scuola secondaria Andrea Sacchi hanno preso parte alla colorata marcia che è arrivata a piazza Cesare Battisti sotto il palazzo comunale di Nettuno. Tante le emozioni che hanno animato la mattinata, e davvero tantissimi i cittadini che hanno deciso di prendere parte olle cerimonie. Dopo la preghiera di don Fabrizio Pianozza e l’Inno della Banda cittadini i bambini hanno cantato prima una strofa dell’Inno anche con i linguaggio dei segni, poi la canzone Supereroi, sempre con lo stesso commovente sistema. Quini a prendere la parola è stato il Prefetto Reppucci. “A conclusione della manifestazione della ricorrenza del 2 giugno 2023 con vivo e sentito compiacimento ringraziamo la comunità nettunese per la massiccia partecipazione, unitamente alle forze di polizia, a quelle militari, alle associazioni combattentistiche e d’arma, al mondo della scuola, alla corale citta di Nettuno e alla Banda Angelo Castellani che hanno impreziosito l’evento, così solennizzando i valori in cui ci riconosciamo, cioè Libertà, Democrazia, Uguaglianza, Solidarietà e Partecipazione. Un particolare e cordiale ringraziamento, alla struttura di segreteria e la Polizia Locale che ha sostenuto al meglio l’azione commissariale”.