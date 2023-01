Fondi per l’accesso dei disabili sulle spiagge: fuori Ostia, Anzio e Nettuno

Vanno soltanto a cinque comuni i fondi destinati per il 2023 dalla Regione Lazio al miglioramento dell’accessibilità dei disabili alle spiagge libere. Escluse tutte le altre amministrazioni costiere tra le quali anche Ostia, Nettuno, Anzio, Sabaudia e Sperlonga. La Regione Lazio ha stanziato 2,2 milioni di euro per migliorare l’accessibilità alle spiagge libere ma i fondi non sono andati a tutti i comuni costieri. I soldi andranno ad Ardea, Pomezia, Fiumicino, Santa Marinella e Ladispoli. Il programma, denominato “Accessibility on the seaside”, sarà gestito finanziariamente dai singoli comuni interessati dallo stanziamento.