Sfiora due ragazzi in centro ad Anzio e lo aggrediscono a pugni: la denuncia

Nella giornata di ieri un ragazzo di Anzio stava camminando nella centralissima via Baccarini, a due passi da Piazza Pia, quando è passato vicino, mentre era in giro con il cane, a due persone che sostavano davanti ad un negozio. I due gli hanno detto di stare attento e quando il ragazzo si è girato per dire loro che non li aveva neanche toccati lo hanno aggredito a pugni e gli hanno rotto la mascella. Il ragazzo aggredito si è recato in pronto soccorso ad Anzio, dove gli hanno refertato la frattura. Il ragazzo ha quindi sporto denuncia per aggressione e lesioni ai Carabinieri di Anzio.