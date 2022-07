Tromba d’aria a Nettuno, danneggiato il tetto del Teatro e di una scuola

Il maltempo estremo di questa notte, con venti fortissimi, la pioggia e i fulmini, che secondo le testimonianze di molti cittadini è stata una vera e propria tromba d’aria, ha portato danni ingenti e concreti a Nettuno. A risultare danneggiato in modo serio il tetto del teatro comunale, in attesa di un interventi di ristrutturazione interno, ma anche il tetto della scuola di via Acitrezza. Personale dell’Ufficio tecnico del comune sta effettuando una ricognizione dei danni su tutto il territorio comunale. Un palo della luce è caduto in Piazza Garibaldi, fortunatamente non ci sono stati feriti.