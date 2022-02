Anzio convoca il consiglio per i Piani di zona, si dibatte sulla Convenzione

Anzio convoca il consiglio per i Piani di zona, si dibatte sulla...

Il presidente del Consiglio Comunale di Anzio ha convocato l’assise comunale per il prossimo 14 febbraio. Il Consiglio inizierà alle 10 presso la Sala Consiliare di Villa Corsini-Sarsina, ma a porte chiuse, nel rispetto delle distanza di sicurezza, e verrà trasmessa in diretta streaming. Sarà un Consiglio importante per deliberare, alla luce dei recenti accordi tra i due Enti, sul passaggio del capofila dei Piani di Zona dal comune di Nettuno a quello di Anzio. Verranno discussi i seguenti ordini del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Interrogazioni ed interpellanze; Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali Ambito Territoriale Distretto Roma6.6 – passaggio Comune capo fila Nettuno-Anzio; Variazione Piano Triennale OO.PP.; Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia; Ordine del giorno aggiornamento PRG; Ordine del giorno istituzione Commissione speciale sul Porto ai sensi dell’art. 72 del Regolamento del Consiglio Comunale; Ordine del giorno realizzazione di regimentazione delle acque meteoriche Via Vivaldi.

La speranza è che l’accordo tra i due comuni sui piani di zona sia definitivo e immediatamente operativo, perché nel mese di febbraio ci sono gare in scadenza da rinnovare. Sarebbe veramente folle se, dopo i vari incontri e scontri, qualcosa andasse ancora per il verso sbagliato. Ora si attende la convocazione del consiglio di Nettuno per perfezionare il passaggio.