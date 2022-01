Furto a Lavinio: serranda aperta con il frullino, indagano i Carabinieri

Furto notturno ad un negozio di telefonia a Lavinio. I ladri sono stati messi in fuga dal sistema di allarme e il sopraggiungere dei Carabinieri, ma sono ingenti i danni provocati ad allestimento e prodotti.

Il negozio in viale alla Marina è stato preso d’assalto intorno alle 4.40 di questa notte. I malviventi sono riusciti ad introdursi nel negozio, nonostante il sistema di allarme e blocchi all’ingresso, praticando un buco nella serranda con un frullino. Una volta dentro i ladri hanno distrutto vetrine, banconi e danneggiato i prodotti. Scattato il sistema di sicurezza con l’impianto fumogeno all’interno dell’esercizio commerciale e l’allarme i ladri si sono messi in fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno potuto solo constatare il danno ed effettuare i rilevamenti del caso. L’entità dei danni è grave ed onerosa, è ancora in corso di accertamento il valore della refurtiva e la quantificazione del danno subito.