Dramma sulle piste da sci, addio a Manuel Fagnani tatuatore di Nettuno

Un drammatico incidente sugli sci ieri pomeriggio in Trentino ha portato alla morte di un 28enne di Nettuno, Manuel Fagnani conosciutissimo per la sua attività di tatuatore. Il giovane, che era uno sciatore esperto ed aveva tutti i dispositivi di protezione, pochi minuti prima delle 15 si trovava sulle piste del comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza con la fidanzata. Stava sciando uno la pista dell’Alpe Tognola, su un tracciato di media difficoltà quando ha perso il controllo finendo fuori pista schiantandosi in maniera violenta contro degli alberi.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni sciatori che hanno assistito alla scena in pochi minuti sul posto sono giunti i soccorsi, gli addetti alla pista, e soccorritori del 118 arrivati con l‘elisoccorso atterrato poco distante dalla pista che nel frattempo era stata chiusa.

L’equipe sanitaria ha provato a lungo a rianimare a lungo il giovane ma purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente. Sotto choc la fidanzata 30 enne di Manuel, anche lei soccorsa dai sanitari sul posto. Durante la giornata di ieri sono stati diversi gli incidenti sulle piste da sci del Trentino che hanno messo a dura prova il sistema sanitario già impegnato sul fronte dell’emergenza Covid 19 il più grave, purtroppo ha riguardato proprio Manuel. Infinito il cordoglio degli amici sui social per una tragedia che ha spezzato la vita di un giovanissimo.