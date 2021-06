Strage di Ardea, la Asl Roma 6 offre supporto psicologico alle famiglie coinvolte

La Asl Roma 6 vuole essere vicina alle famiglie coinvolte nella drammatica vicenda di Ardea e per questo ha attivato un intervento di supporto psicologico con i servizi dedicati. Si precisa inoltre che il sig. A.P. non è mai stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio presso le nostre strutture aziendali e non era in carico ai servizio territoriali di salute mentale.