Drammatico incidente a Santa Barbara a Nettuno, 5 auto coinvolte e 7 persone ferite

Un drammatico incidente si è verificato alle 20,30 circa a Nettuno in zona Santa Barbara, all’altezza dell’incrocio con via dei Garofani. Cinque le auto coinvolte, almeno sette le persone ferite di cui una in modo grave e subito soccorsa presso l’ospedale di Latina. Secondo le prime ricostruzioni mentre due auto stavano facendo manovra all’incrocio una terza vettura, con a bordo quattro giovani, è sopraggiunta a velocità fortissima schiantandosi sul cancello del barber shop Cheru. Coinvolto anche il titolare della frutteria d’angolo che si trovava nella sua auto in sosta al momento dello scontro è la cui vettura è stata presa e danneggiata. I quattro giovani sono stati soccorsi all’ospedale di Anzio. La persona in condizioni più gravi è una donna alla guida della seconda auto. Sul posto è stato necessario l’Inter dei Vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare una delle auto coinvolte per liberare una persona intrappolata tra le lamiere. Sul posto la polizia del commissariato di Anzio e la stradale di Albano per i rilievi del caso.