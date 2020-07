Fiamme ed esplosione a Tre Cancelli, i Vigili del fuoco arrivano dopo un’ora

E’ divampato alle 13 circa un incendio devastante in zona Tre Cancelli, tra via Rovito e via Campo Cerreto a Nettuno. Alle 13,50 sul posto è arrivata la volante della Polizia di Stato, che ha avviato le prime operazioni per tenere il fuoco lontano da un’abitazione. Ci sono voluti altri trenta minuti per l’arrivo dei Vigili del fuoco, impegnati su altri incendi. Pochi minuti dopo l’arrivo dei Pompieri un’esplosione violentissima si è sentita in tutta la zona. Ad esplodere molto probabilmente la bombola di un’abitazione devastata dalle fiamme. Il rogo ha distrutto 3 auto in sosta, una baracca, un fienile, un campo incolto e danneggiato una villetta. Le fiamme, con il vento, hanno dilagato per oltre un’ora sotto gli occhi dei residenti che hanno chiamato e sollecitato infine volte il 112 per segnalare l’incendio e la sua gravità e che hanno potuto fare ben poco per domare le fiamme a tratti altissime. “E’ assurdo che ci sia voluta più di un’ora per l’intervento dei Vigili del fuoco, capiamo che ci siano altri incendi ma oggi qui qualcuno poteva morire e l’abitazione di una persone è stata danneggiata pesantemente le forze dell’ordine vanno potenziate per garantire la sicurezza dei cittadini”. Le fiamme e il fumo altissimi, erano visibili anche in centro a Nettuno, tanta la paura per le piccole esplosioni vicino alle vetture in sosta e per le persone residenti nella casa danneggiata.