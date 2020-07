Sosta selvaggia sulla via Ardeatina ad Anzio Colonia, raffica di multe

Multe per centinaia di migliaia di euro tra sabato e domenica sulla via Ardeatina ad Anzio, nei pressi della rotonda di Anzio Colonia. Ad agire la Polizia locale, chiamata più volte per porre un freno al comportamento di tantissimi cittadini che hanno pensato bene di lasciare la loro auto in ogni posto possibile, sulle strisce, vicino gli stalli dei disabili, sulle rampe di accesso per le carrozzine e persino in mezzo la strada. Comportamenti assurdi che sono stati sanzionati in massa. Vista la situazione anche durante i prossimi fine settimana la zona verrà attentamente sorvegliata. Tolleranza zero per la sosta selvaggia in luoghi teatro in passato anche di pericolosi incidenti.