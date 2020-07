Cinque ragazzini in difficoltà al Vittoria a Nettuno, portati a riva dai bagnini

Sono stati i bagnini della cooperativa Blu work service che opera su diversi stabilimenti del litorale ad accompagnare a riva, nella giornata di oggi, 5 ragazzini tra gli 8 e 10 anni che erano in mare allo stabilimento balneare Vittoria di Nettuno. I ragazzini non riuscivano a tornare a riva nonostante la presenza di due adulti, a causa delle forti correnti. I bagnini li hanno assistiti nel rientro a riva fino a che non sono stati tutti al sicuro sotto l’ombrellone. Con le correnti e il vento si raccomanda sempre la massima prudenza soprattutto con tanti bambini in acqua.