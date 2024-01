Protetto24, DiVino Veneto e Omnia24 gli sponsor di Canale 81 a Sanremo

Protetto24, DiVino Veneto e Omnia24 saranno gli sponsor ufficiali di Canale 81 Lazio al Festival Sanremo 2024.

L’emittente televisiva regionale è accreditata alla sala stampa del 74° Festival della musica italiana e una troupe di giornalisti e operatori sarà nella città ligure per seguire l’evento, intervistare gli artisti e non solo dal 5 al 10 febbraio prossimo.

Gli sponsor accompagneranno e sosterranno la troupe in questo viaggio, ma conosciamoli meglio.

Protetto24 è un servizio di installazione di sistemi di sicurezza all’avanguardia per offrire la massima sicurezza in casa di giorno e di notte. Chiama per un preventivo e per ricevere maggiori informazioni sui migliori sistemi più adatti a te chiama al 0698968828.

DiVino Veneto nasce dalla volontà di portare le eccellenze enologiche regionali nel mondo, seguendo i criteri di produzione nel pieno rispetto del territorio. Un’azienda che nasce nelle terre di Verona per portare in tavole le eccellenze delle uve venete. Puoi consultare un catalogo che abbraccia tutti i gusti su www.divinoveneto.com.

Omnia24 fornisce servizi di connettività veloce con tecnologia LTE a clienti privati e

aziendali su tutto il territorio italiano. Omnia24 permette a tutti i clienti di usufruire di una connettività ultraperformante anche in zone non servite dai servizi classici analogici. Scopri le offerte su omnia24.com