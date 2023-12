Nuovo mezzo per la Protezione civile Nettuno, la benedizione a San Giovanni

Un nuovo mezzo è stato assegnato dalla Regione Lazio alla Protezione civile Nettuno. Un pick up imponente attrezzato per intervenire in ogni possibile situazione di emergenza. Un premio per la protezione civile Nettuno sempre in prima linea per le emergenze locali ma anche per sostenere le popolazioni limitrofe, vittime di disagi improvvisi, come le inondazioni in Emilia Romagna o le popolazioni vittime del terremoto. Questa sera il nuovo mezzo e tutti i mezzi in dotazione alla Protezione civile Nettuno, sono stati benedetti da don Fabrizio, di fronte alla Collegiata di San Giovanni nel Borgo di Nettuno, che ha pregato “per le persone che guidano questi mezzi per aiutare la popolazione in difficoltà”.

Un sentito ringraziamento alla Protezione civile e alla Polizia locale e all’Ispettore Superiore scelto Marina Barattoni, che ne coordina il lavoro, è arrivato anche dal Prefetto di Nettuno Antonio Reppucci, sempre presente agli eventi che valorizzano le eccellenze cittadine.

“Voglio ringraziare la Polizia locale che si è impegnata nell’impresa di ampliare la dotazione della Protezione civile – ha detto Reppucci – e i volontari, che senza orari, mettono il loro tempo a disposizione della comunità. In un territorio come Nettuno che ha tanti problemi, ci sono anche tante eccellenze, eccellenze cittadine che rappresento sempre anche fuori dai contesti cittadini, quando c’è da raccontare questa comunità. Sono certo che i nuovi mezzi saranno utilizzati per aiutare i cittadini di Nettuno ma so che la Protezione civile è attiva e operativa anche fuori dai confini cittadini sempre dove c’è bisogno di assistenza alle popolazioni. Grazie di cuore – ha poi concluso il Prefetto – anche ai Carabinieri di Nettuno, e al Luogotenente Mauro D’Angelo, che sono parte integrante del concetto di protezione civile, che vigilano sulla sicurezza dei cittadini e sono sempre presenti quando serve”.